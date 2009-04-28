У Литвина сформулювали «найкращу управлінську формулу для України»

Лідер депутатської фракції Блоку Литвина у Верховній Раді України Ігор ШАРОВ вважає, що найкраща управлінська формула для України виглядає так: Володимир ЛИТВИН – Президент України, Арсеній ЯЦЕНЮК – голова Верховної Ради, а Юлія ТИМОШЕНКО – прем’єр-міністр.

Про це І.ШАРОВ сьогодні сказав у коментарі журналістам, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

Зокрема, він висловив переконання, що «за новими політичними обличчями, здебільшого, визирають старі морди». На переконання народного депутата, «зараз конче необхідно застерегти революціонізовану частину суспільства, яка має ілюзії внаслідок повної заміни політикуму «перезавантажити владу».

«Це дуже небезпечний експеримент, – вважає І.ШАРОВ. – Після нього навіть існуючий сьогодні стан у державі здаватиметься ледве не еталоном успішності та стабільності».

Разом з тим лідер депутатської фракції Блоку Литвина застеріг від поновлення при владі «тих зашорених догматиків, ортодоксів і неосвічених дурнів, які вже ніколи не зможуть прогресивно ні мислити, ні працювати».

І.ШАРОВ переконаний, що прихильникам «перезавантаження» слід пояснити, що в даній ситуації «істина знаходиться однозначно посередині». «Українським політикам потрібно поєднати розум, освіту, наполегливість і поступ, – висловив упевненість парламентарій. – Одне слово, мають бути присутні три складові: дух, інтелект і воля».

«Що ж стосується нинішнього Президента, то я б не радив сьогодні давати поспішних оцінок його діяльності як у цілому, так і зокрема, – заявив І.ШАРОВ. – Час усе розставить на свої місця».

На його думку, «якщо виходити з персоналій, то на сьогодні найкраща управлінська формула для України виглядає так: Володимир ЛИТВИН – Президент України, Арсеній ЯЦЕНЮК – голова Верховної Ради, а Юлія ТИМОШЕНКО – прем’єр-міністр. Принаймні цей підхід дасть можливість і зберегти кадровий потенціал, і залучити еволюційним шляхом до державного менеджменту талановитих молодих фахівців».

«Буквально недавно ми пройшли урок того, як не можна ставитися до сфери державного управління, – сказав лідер депутатської фракції Блоку Литвина. – Сьогодні, коли озвучуються чергові плани з проведення нового експерименту над людьми і країною, Блок Литвина застерігає від подібних дій, бо ми отримаємо деградацію суспільства та державних інституцій, яка відкине Україну на десятки років назад. В результаті реалізації подібного сценарію виборцям уже не доведеться нікого, крім самих себе, звинувачувати в своїх бідах, – ані чергових нуворишів, ані державних управлінців, які призначалися на роботу іще Лазарем Кагановичем».