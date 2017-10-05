Рада включила до порядку денного президентські законопроекти щодо Донбасу

Верховна Рада України включила до порядку денного президентські законопроекти щодо Донбасу та альтернативні до них.

Як передає кореспондент УНІАН, включення відбувалося з формулюванням, що це не просто включення до порядку денного сесії, а “включення до порядку денного та прийняття рішення”.

Так, до порядку денного було включено президентський законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163) та альтернативні до нього: законопроект депутатів від “Самопомочі” про особливості держполітики із забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями (№7163-1) і законопроект позафракційних депутатів-”свободівців” щодо заходів, спрямованих на відновлення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (№7163-2).

За включення цих законопроектів з другої спроби проголосували 232 народних депутата із 343, зареєстрованих у сесійній залі.

Також до порядку денного було включено президентський законопроект про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей (№7164) і альтернативний до нього законопроект депутатів від ВО ”Свобода” щодо відновлення дії Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” в окремих районах Донецької та Луганської областей (№7164-1).

За включення цих законопроекті проголосували 253 народних депутата із 359, зареєстрованих у сесійній залі.

Перед голосуванням голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що коаліція вимагає, аби депутати ці законопроекти сьогодні “проголосували за включення до порядку денного сесії, а після обіду розглянули”.

Після голосування спікер зазначив, що о 12.30, після перерви в ранковому засіданні, робота парламенту продовжиться із розгляду законопроекту про кібербезпеку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 жовтня, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони підтримав президентський законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№ 7163), але доручив підготувати поправки.

Разом з тим комітет рекомендував парламенту відправити президенту Петру Порошенку на доопрацювання законопроект про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей №7164.

Також комітет не підтримав законопроект (№7163-1) про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями, поданий депутатами від «Самопомочі» як альтернативний до президентського проекту закону №7163.