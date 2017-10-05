Комітет Ради не підтримав альтернативний до президентського законопроект щодо Донбасу

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони не підтримав законопроект (№7163-1) про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями, поданий депутатами від «Самопомочі» як альтернативний до президентського проекту закону №7163.

Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку даного проекту закону проголосували лише 7 депутатів.

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Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня у Верховній Раді було зареєстровано президентський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

Також у ВР зареєстровано альтернативний до президентського депутатський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями (№7163-1). Його авторами є народні депутати від фракції «Самопоміч» і віце-спікер Оксана Сироїд.

Крім того, в парламенті зареєстровано президентський проект закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей (№7164).

Сьогодні Комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони підтримав президентський законопроект № 7163, але доручив підготувати поправки.