Адвокат Януковича поїхав до Росії на зустріч з клієнтом (відео)

13:18, 05 жовтня 2017
Політика
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У зв'язку з цим, суд прийняв рішення про перенесення засідання у справі Януковича на 11 жовтня.

Віктор Янукович / REUTERS

Засідання Оболонського райсуду Києва з розгляду кримінального провадження про вчинення екс-президентом України Віктором Януковичем державної зради перенесено на 10.00 11 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку сьогоднішнього засідання суддя Владислав Дев'ятко повідомив, що адвокат Януковича Максим Герасько надав суду документ (квиток на літак до Мінська), який засвідчує, що сьогодні він відлітає до Росії на зустріч з Януковичем.

Адвокат просив перенести засідання на 19 жовтня. Проте суд прийняв рішення про перенесення засідання на 11 жовтня.

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Як відомо,Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.

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Теги: #справа Януковича#держзрада Януковича#суд у справі Януковича#Адвокат Януковича поїхав до Росії