Адвокат Януковича поїхав до Росії на зустріч з клієнтом (відео)

Засідання Оболонського райсуду Києва з розгляду кримінального провадження про вчинення екс-президентом України Віктором Януковичем державної зради перенесено на 10.00 11 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку сьогоднішнього засідання суддя Владислав Дев'ятко повідомив, що адвокат Януковича Максим Герасько надав суду документ (квиток на літак до Мінська), який засвідчує, що сьогодні він відлітає до Росії на зустріч з Януковичем.

Адвокат просив перенести засідання на 19 жовтня. Проте суд прийняв рішення про перенесення засідання на 11 жовтня.

Читайте такожЛуценко заявив про завершення слідства щодо фігурантів справи про економічні злочини Януковича

Як відомо,Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.