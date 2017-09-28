Суд сьогодні вивчив докази держзради Януковича

В Оболонському районному суді Києва завершилось засідання з розгляду кримінального провадження про вчинення екс-президентом України Віктором Януковичем державної зради.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні суд вивчав докази сторони обвинувачення.

Переважно це були відео з випусків новин, як українських телеканалів, так і телеканалів окупованого на той час Криму, також це були відео із автомобільних реєстраторів громадян, на яких знято пересування російської військової техніки та військовослужбовців територією Криму.

Наступне засідання з розгляду справи розпочнеться о 10.00 5 жовтня.

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Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.