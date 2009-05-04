КВУ заявляє про грубі порушення на виборах мера Лисичанська

Луганське обласне відділення Комітету виборців України заявляє про грубі порушення прав виборців на позачергових виборах мера Лисичанська, що відбулися 3 травня.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова ЛОВ КВУ Олексій СВЄТІКОВ, у зв`язку з порушеннями відділення комітету вирішило не публікувати дані, що він їх має, про те, як проголосували жителі Лисичанська на позачергових виборах міського голови, що відбулися в неділю.

У відділенні також стверджують, що територіальна виборча комісія у зв`язку з відсутністю правомочності результати виборів не підбивали.

За даними ЛОВ КВУ, в ніч з неділі на понеділок члени ТВК під керівництвом Володимира ЮНАКА приймали документацію з дільничних комісій і складували її без розгляду. Напередодні міська рада припинила повноваження В.ЮНАКА як голови ТВК.

Коментуючи рішення позачергової сесії Лисичанської міськради про задоволення заяв 5 членів ТВК про припинення їх повноважень, ЛОВ КВУ відзначає, що це рішення є законним. Разом з тим КВУ звертає увагу на те, що повноваження членів ТВК, згідно з виборчим законодавством, припиняються з дня подання заяв. Заяви до Лисичанської міськради було подано в суботу, 2 травня.

Крім того, в Луганському відділенні Комітету виборців наголошують, що у зв`язку з поданням у суботу членами ТВК заяв про складання повноважень, є сумнівною і законність ухваленого в неділю рішення ТВК про припинення реєстрації кандидата на посаду мера Лисичанська від Партії регіонів Сергія БАРАННІКА, оскільки комісія вже була неправомочна.

Майбутньому складові ТВК ЛОВ КВУ рекомендує відмінити це рішення, як прийняте неправомочним складом комісії, і оголосити вибори такими, що не відбулися.

Разом з тим у відділенні стверджують, що за С.БАРАННІКА за три години голосування (до його зняття) проголосували більше виборців, ніж за його найближчого конкурента за весь день виборів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 травня, в прес-службі “Єдиного центру” заявили, що, за результатами проведеного партією паралельного підрахунку голосів, її представник Валерій БОНДАРЕНКО “практично став Лисичанським міським головою“ – за нього проголосували 17,33% виборців.

Довідка УНІАН. 23 жовтня 2008 р. Лисичанська міська рада достроково припинила повноваження міського голови Леоніда КРИСАНОВА. Ініціатором даного рішення виступила Партія регіонів. В.о. міського голови міськрада призначила секретаря Лисичанської міської ради С.БАРАННІКА – депутата, обраного за списком Партії регіонів.

Формальною підставою для відставки мера стала його «незадовільна робота» з підготовки міста до опалювального сезону.

Позачергові вибори Лисичанського міського голови було призначено на 3 травня постановою Верховної Ради від 5 лютого 2009 року.