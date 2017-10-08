Росія є джерелом проблем для суверенітету країн ГУАМ - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін називає спільним викликом для України, Грузії, Азербайджану і Молдови питання територіальної цілісності і звинувачує в створенні цієї проблеми Російську Федерацію.

Як передає "Teлеграф", про це він заявив на прес-конференції в неділю у Тбілісі після спеціального засідання Ради міністрів закордонних справ ГУАМ.

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«Ми всі стоїмо перед спільним викликом і, в першу чергу, цей виклик пов'язаний з територіальною цілісністю і суверенітетом наших країн. Це все робиться однією країною - Росією. І, звичайно, ми маємо разом протистояти цьому виклику. Ми маємо працювати в цьому напрямку і вкласти зусилля», - сказав Клімкін.

Як відомо, в столиці Грузії в неділю відбулося спеціальне засідання Ради міністрів закордонних справ Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ), присвячене 20-річчю від дня її заснування.

Участь у засіданні взяли глави зовнішньополітичних відомств чотирьох країн - членів Організації - Грузії, України, Азербайджану і Молдови.