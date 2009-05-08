Фото з місця аварії, в якій загинув Ігор Пелих
Трагедія сталася вранці
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Києві в автокатастрофі загинув відомий тележурналіст Ігор Пелих.
ДТП сталася сьогодні приблизно о 5.00 на проспекті Перемоги, 82.
|“Honda Accord”, в якій був Пелих
|“Volkswagen Passat”, з яким зіткнулася “Honda ”
Водій автомобіля “Honda Accord”, рухаючись у третій смузі руху з боку вул. Дегтярівської у напрямку вул. Щербакова, під час обгону зіткнувся з автомобілем “Volkswagen Passat”, який рухався у попутному напрямку. Після зіткнення автомобіль “Honda” виїхав на зелену зону, де скоїв наїзд на дерево та перекинувся.
Крім Ігоря Пелиха, в аварії загинув ще один пасажир автомобіля “Honda ”. Ще одного пасажира цього ж автомобіля з отриманими тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні. Водій же втік з місця пригоди. Його шукають.
Фото Віктора Кущенка, УНІАН