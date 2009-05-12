Черновецький відпочивав у Харкові і Криму

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ проводив свою відпустку в Криму.

Про це пише газета «Сегодня» (№96 від 12 травня) з посиланням на радника мера Марту ГРИМСЬКУ.

За словами М.ГРИМСЬКОЇ, якийсь час своєї відпустки Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ провів удома, в Кончі-Заспі. У третій декаді квітня мер Києва відвідав своїх родичів у Харкові, а звідти попрямував до Криму, щоб продовжити лікування запалення легенів.

Радник мера повідомила, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сьогодні, 12 травня, повертається на роботу, але ніяких прес-конференцій за його участю поки що не планується.

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ за погодженням з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з 19 лютого по 21 березня перебував у щорічній відпустці.

23 лютого в прес-службі КМДА повідомили, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ перебуває на лікуванні в закордонній клініці, оскільки лікарі встановили йому попередній діагноз – “запалення легенів”.

10 березня “у зв`язку з виробничою необхідністю” Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ призупинив свою відпустку.

26 березня мер заявив ЗМІ, що збирається підлікуватися, і для цього планує знову відвідати Ізраїль.

Наступного дня перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пішов у відпустку з 27 березня по 6 квітня.

7 квітня в КМДА поінформували, що мер не зміг 6 квітня вийти на роботу з відпустки у зв`язку з необхідністю продовження курсу лікування і реабілітації ускладнень, які виникли через перенесене ним “на ногах” запалення легенів. За оцінками лікарів, відповідний реабілітаційно-лікувальний курс може тривати до трьох тижнів, відзначили в прес-службі мерії.

На час відсутності Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО обов`язки голови КМДА виконував А.ГОЛУБЧЕНКО.