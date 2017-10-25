Спроба №2: Саакашвілі хоче добитися в Україні статусу особи, яка потребує додаткового захисту

Екс-президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил», екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляє про намір повторно звернутись до Державної міграційної служби України з метою отримання статусу особи, яка потребує додаткового захисту. Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі заявив сьогодні біля приміщення ДМСУ в Києві.

Читайте такожСаакашвілі отримав з АП документи про позбавлення громадянства України«Я буду подавати ще раз. Хай вони мені скажуть, яка процедура, щоб подати на додатковий захист, це не порятунок, це додатковий захист. Я буду дотримуватись детально тих процедур, які будуть мені надавати, щоб вони не говорили, що я чогось там не зрозумів», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 жовтня, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі можна депортувати, оскільки немає жодних обставин, які б унеможливлювали ці процесуальні дії.

*** Наприкінці липня президент Петро Порошенко підписав указ про припинення Саакашвілі громадянства України. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії. які б свідчили про незаконність його перебування в Україні.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим за чотирма кримінальними справами. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України. Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.

16 вересня Луценко заявляв, що через інцидент на кордоні Саакашвілі не будуть заарештовувати і екстрадувати з країни.

3 жовтня генпрокурор повідомив, що після повернення у нелегальний спосіб Саакашвілі на українську територію правоохоронці почали екстрадиційну перевірку.

3 жовтня адвокат Саакашвілі Маркіян Галабала заявив, що 11 вересня Саакашвілі звернувся до ДМС з метою отримання статусу особи, яка потребує додаткового захисту, однак відомство не надало відповіді на звернення.