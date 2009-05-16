У Луценка образилися на НУ і радять подивитися на себе

Громадянський рух “Народна самооборона” радить представникам партії "Народний Союз “Наша Україна" замість обговорення “морального вигляду Луценка” згадати про власні «здобутки».

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Громадянського руху “Народна самооборона”.

У відповідь на заяву політради НСНУ із закликом до міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА написати заяву про відставку, «Народна самооборона» “пропонує розглянути причини масових службових злочинів серед посадових осіб президентської вертикалі”. На сьогоднішній день, за даними “Народної самооборони” “із часу перебування Віктора ЮЩЕНКА на посаді Президента України таких нараховується 519”.

При цьому «Народна самооборона» заявляє, що “саме цей корупційний розгул у вищих ешелонах підірвав віру в українську владу в середині країни та за її межами”.

«Народна самооборона» також заявляє, що «Наша Україна» “в чергове довела, що загубилася у часі і просторі разом зі своїм президентом” і наголошує, що “своєю заявою НСНУ, аби довести свою особисту відданість президенту, завела стару платівку про моральний вигляд ЛУЦЕНКА. Новому керівництву «Нашої України», перш ніж демонструвати еталон чесності перед громадянами, варто згадати про власні «здобутки».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні політрада партії "Народний Союз “Наша Україна" ухвалила заяву з вимогою відставки Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України.

У документі зазначається, що “політична рада “Народного Союзу “Наша Україна” вважає, що такий вчинок є несумісним з державною службою і містить достатньо підстав для звільнення чиновника будь-якого рангу”. Відтак автори документа закликають Ю.ЛУЦЕНКА “проявити чесність та політичну мужність і написати заяву про відставку, не обмежуючись усними намірами”.