Ющенко: хто виправдовує Сталіна, піднімає руку на наші святині

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає продовжити демонтаж символів комуністичного режиму та називає приреченими людей, які не визнають його жертв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні в Національному заповіднику "Бикивнянські могили" з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна має остаточно очиститись від символів режиму, який знищив мільйони безневинних українців.

«Виправдання бути не може, це не частина нашої історії, як дехто цинічно хоче сказати, це частина комуністичної системи, це символи вбивства, збереження яких є блюзнірством перед всіма полеглими», - сказав Президент.

Він зауважив, що зроблено вже багато із перейменування населених пунктів, демонтажу пам’ятників, але цю роботу необхідно продовжити.

Також В.ЮЩЕНКО наголосив, що необхідно завершити розгляд в парламенті внесеного законопроекту про правовий статус борців за незалежність.

«Мене обурює байдужість та відчуженість, яку демонструють деякі наші політики і посадовці. Вони бояться цієї теми, вони хотіли б володарювати в Україні без української культури, без української мови, без українців. Їх мрія - це губернія, де б вони були безроздільними господарями», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як наслідок, підкреслив він, сьогодні Україна є свідком спроб реваншу.

Він висловив думку, що ті, хто заперечує Голодомор і політичні репресії, ті, хто виправдовує «Сталіна, піднімає руку на нашу святиню і наших людей, я глибоко переконаний, вони приречені», - сказав Президент.