Янукович знову замість себе прислав до Ющенка Азарова

Під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА у Секретаріаті глави держави відбувається нарада за участю вищого керівництва держави та лідерів політичних сил з питань узгоджених дій щодо подолання кризових явищ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, участь у нараді беруть прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, секретар РНБОУ Раїса БОГАТИРЬОВА, голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ, представник Партії регіонів Микола АЗАРОВ.

Також участь у нараді бере перший заступник глави Секретаріату Президента - представник Президента України у Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК.

Головна мета наради - обговорення єдиного загальнонаціонального антикризового плану, зокрема виконання Положень Меморандуму з МВФ та ситуація, що склалася на газовому ринку.

Говорячи про співпрацю України з МВФ, В.ЮЩЕНКО висловив стурбованість тим, що законопроекти, які стосуються банківської системи та мають бути ухвалені до кінця травня, не готові до розгляду в парламенті. До цього часу не внесено до парламенту законопроект про процедури вирішення питань проблемних банків, спільно розроблений урядом і Національним банком, та ще два законопроекти.

Президент наголосив, що очікує від учасників наради конструктивного діалогу, який дасть практичні результати.

Як повідомляв УНІАН, на понеділок, 18 травня, на нараду з питань узгоджених дій щодо подолання кризових явищ до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, за даними прес-служби голови держави, були запрошені прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ та лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.