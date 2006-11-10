Тимошенко заявляє, що Янукович здав країну

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО розкритикувала досягнення уряду Віктора ЯНУКОВИЧА , порівнюючи їх з досягненнями свого уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала журналістам на прес-конференції.

Зокрема вона зазначила, що її уряд на 70% збільшив доходну частину бюджету, у той час як уряд В.ЯНУКОВИЧА під час своєї роботи «повністю відновив усі тіньові схеми».

Також Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що під час роботи її Кабміну тарифи на житлово-комунальні послуги не змінювалися, натомість уряд В.ЯНУКОВИЧА підняв їх в 2,5-4 рази. Вона також нагадала, що коли її уряд був при владі, ціна на газ була 50 доларів, у той же час «уряд ЯНУКОВИЧА здав країну» і підняв ціну до 130 доларів.

Також вона додала, що її уряд підвищив мінімальний рівень пенсій на 75%, у той же час уряд В.ЯНУКОВИЧА нічого подібного невдасться, оскільки будь-які спроби підняти соціальні виплати «з’їсть інфляція».