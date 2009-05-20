Литвин попередив про наслідки, які витечуть з двох комісій по Луценку

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підпише обидві постанови про створення обох Тимчасових слідчих комісій з розслідування інциденту за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА в аеропорту м. Франкфурт-на-Майні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив сам голова ВР, посилаючись на результати засідання Погоджувальної ради.

За його словами, учасники засідання так і не домовилися про те, щоб працювала лише одна комісія.

«Оскільки ми не знайшли погодженого рішення щодо того, щоб була одна комісія, я інформую вас, що буде підписане рішення про дві комісії з усіма наслідками, що з цього витікають», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня ВР створила дві Тимчасові слідчі комісії з питань розслідування обставин інциденту за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, що стався 4 травня 2009 року в аеропорту м. Франкфурт-на-Майні (Німеччина).

Перший проект постанови був внесений депутатом від БЮТ Ігорем ВОРОТНЮКОМ. Головою цієї ТСК призначено депутата від БЮТ Романа ЗАБЗАЛЮКА. Усього до складу комісії ввійшло 9 народних депутатів.

Другий проект постанови про створення ТСК для розслідування обставин інциденту за участю Ю.ЛУЦЕНКА в ФРН був внесений депутатом від Партії регіонів Владиславом ЛУК`ЯНОВИМ. Головою цієї ТСК призначений депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ.