У Тимошенко кажуть, що Ющенко знову не пускає до неї губернаторів

Прес-служба уряду заявляє, що Секретаріат Президента заборонив головам обласних державних адміністрацій брати участь у завтрашній нараді під головуванням прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з питань соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві прес-служби уряду щодо можливого ігнорування губернаторами наради із сільськими та селищними головами.

"На 23 травня у Києві запланований безпрецедентний форум, - зазначає прес-служба КМУ. - Уряд уперше за історію незалежної України збирає максимальну кількість сільських і селищних голів – понад 11 тисяч осіб. Нарада з питань соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів обіцяє стати надзвичайно результативною: вже зібрано пропозиції селян, підготовлені проекти нормативно-правових актів, спрямовані на вирішення реальних проблем українського села, а не на чергові порожні декларації".

Уряд розуміє, що без сприяння законодавчої гілки влади та керівників областей втілити ухвалені рішення в життя буде надзвичайно складно, тому на нараду запрошені депутати та губернатори, зазначається в повідомленні.

"На жаль, до Кабінету Міністрів надходять тривожні сигнали: Секретаріат Президента заборонив головам обласних державних адміністрацій брати участь у цій важливій та актуальній нараді", - йдеться в заяві.

Прес-служба уряду констатує, що "це трапляється вже не вперше. Журналісти пам’ятають, як губернатори дружно ігнорували селекторні наради з різних питань, які ініціювала прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО як глава виконавчої влади в Україні. Були припущення, що жорсткі заборони представникам виконавчої влади на місцях роздавав екс-керівник Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА. Та сьогодні змушені констатувати: В.БАЛОГА пішов, а протидія прем’єру, небачений і безглуздий опір – залишились".

Прес-служба уряду висловлює жаль, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО, "який хизується своїм сільським походженням, своїми діями так відверто зневажає мільйони українських селян. Нам шкода і тих губернаторів, які вимушені „брати під козирьок” всі вказівки В.ЮЩЕНКА, не думаючи ані про реальний стан справ у своїх областях, ані навіть про власне політичне майбутнє, беручи участь у безглуздій політичній боротьбі, особливо в той час, коли аграрії так потребують державної допомоги".

"Вважаємо, що спроби в умовах світової фінансової кризи продовжувати руйнувати вертикаль виконавчої влади є справжнім злочином проти власного народу", - йдеться в заяві прес-служби Кабінету Міністрів України.