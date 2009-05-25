Ульянченко заповіла Київську область своєму заступникові?

Основним кандидатом на пост губернатора Київської області є нинішній перший заступник губернатора Віктор Вакараш. Про це «Делу»стало відомо з достовірних джерел в Секретаріаті Президента. Вакараш вважається правою рукою Віри Ульянченко, яка минулого тижня очолила Секретаріат Президента, залишивши пост глави Київської обладміністрації.

«Вірі Іванівні потрібно, щоб саме своя людина закрила всі тили в столичному регіоні», — стверджує співбесідник «Дела». За його інформацією, вже на цьому тижні Президент може призначити Вакараша губернатором.

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін представив Президентові свого кандидата на пост керівника Київської області. Ним став екс-прем`єр-міністр Валерій Пустовойтенко.

У свою чергу в оточенні колишнього глави Секретаріату Віктора Балоги стверджують, що Ульянченко вже почала переговори з Юлією Тимошенко щодо ротації губернаторів. Нібито Вірі Ульянченко доведеться провести якийсь обмін і віддати БЮТу іншу область, щоб зберегти за собою Київську.

За інформацією джерел «Дела», Кабмін, погодившись на кандидатуру Вакараша, може подати представлення Президентові про призначення нардепа від «НУ — НС» Геннадія Москаля губернатором Закарпаття. Москаль, як відомо, керував Закарпаттям в 2001-2002 роках і давно конфліктує з Віктором Балогою, чиєю вотчиною традиційно вважають саме Закарпатську область. Таким чином і Ульянченко, і Тимошенко зможуть нейтралізувати вплив Балоги в регіоні перед виборами. Сам Москаль запевнив, що про подібні наміри нічого не знає. «Це мудре рішення, але мені про нього ніхто не повідомляв», — відбувся жартами він.

Тим часом в пропрем`єрській фракції нагадують, що поки Кабмін не відмовився від висунення Валерія Пустовойтенка на посаду губернатора столичної області. Це призначення вигідне частині членів БЮТ. Серед них — Богдан Губський, у якого є бізнес-інтереси в столичному регіоні.

Губський не заперечує, що зацікавлений в призначенні Валерія Пустовойтенка. «Ми вважаємо цю кандидатуру оптимальною і сподіваємося, що саме він очолить область. А якщо ні, ми заблокуємо призначення нового губернатора взагалі», — заявив «Делу» депутат.

У пропрем`єрській фракції також не виключають, що у Президента, можливо, не буде можливості призначити губернатора Київщини, якщо Віра Ульянченко не домовиться з прем`єр-міністром про представлення узгодженої кандидатури. «Тому може виникнути ситуація, коли Вакараш виконуватиме обов`язки губернатора аж до президентських виборів», — відзначив співбесідник «Дела» в БЮТ. Представники фракції «НУ — НС» також не виключають такого сценарію.