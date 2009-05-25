Лівія хоче співпрацювати з Україною у галузі атомної енергії
20:58, 25 травня 2009Політика
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Є багато пропозицій, але...
Лівія хоче співпрацювати з Україною у сфері використання атомної енергії в мирних цілях.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар Вищого Народного Комітету Лівії (прем`єр-міністр) Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ під час зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.
Він підкреслив, що Україна має великий досвід роботи в цьому напрямку.
«У Лівії є багато пропозицій від інших країн співпрацювати в цій сфері, але ми дуже хочемо працювати з нашими друзями-українцями», - сказав Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ.
Прем`єр Лівії зазначив, що угода про співпрацю з Україною в цьому напрямку стане хорошим початком для його розвитку.
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