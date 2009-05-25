Лівія хоче співпрацювати з Україною у галузі атомної енергії

Лівія хоче співпрацювати з Україною у сфері використання атомної енергії в мирних цілях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар Вищого Народного Комітету Лівії (прем`єр-міністр) Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ під час зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Він підкреслив, що Україна має великий досвід роботи в цьому напрямку.

«У Лівії є багато пропозицій від інших країн співпрацювати в цій сфері, але ми дуже хочемо працювати з нашими друзями-українцями», - сказав Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ.

Прем`єр Лівії зазначив, що угода про співпрацю з Україною в цьому напрямку стане хорошим початком для його розвитку.