Третьяков вважає, що коаліції не вистачає плану на п'ятирічку, як у СРСР

Народний депутат України, перший заступник лідера фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Олександр ТРЕТЬЯКОВ упевнений, що коаліція демократичних сил була, є і буде. Про це він заявив у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«У нас з вами є коаліція на сьогодні. Хто говорить, що погана, хто – хороша. Я вважаю, що вона насправді, звичайно, недосконала, тому що ми бачимо при кожному голосуванні, що голосів не вистачає», - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.

На його думку, мають відбутися збори коаліції, на яких потрібно з`ясувати всі проблемні питання. Звертаючись до народного депутата від БЮТ Андрія ШЕВЧЕНКА, О.ТРЕТЬЯКОВ сказав: «Але чому ми з вами не можемо ініціювати, щоб, нарешті, збори коаліції пройшли, і чому вони не проходить? Чому не збереться енна кількість депутатів, яких у принципі повинно бути 226, і не з`ясує всі наші внутрішні проблеми, внутрішні питання? Ось це мене більше за все лякає. Ми повинні налагодити план дій короткостроковий – на півроку, - довгостроковий – на найближчу п`ятирічку. П`ятирічка, яка була при Радянському Союзі, я вважаю, що це не найгірша річ».

О.ТРЕТЬЯКОВ вважає, що коаліція повинна працювати системно. «Якщо виникають якісь проблеми в уряду, або уряд хоче внести якісь законопроекти, то в першу чергу це потрібно обговорювати на коаліційній раді, і після цього подавати в зал. А не так, що ми дізнаємося про деякі дії наших партнерів з Інтернету», - сказав він.

У той же час депутат зазначив, це «у жодному випадку не ставить під удар коаліцію». «Вона була, є і буде. І жодних виходів і спекуляцій на цю тему я б не хотів, щоб ми повторювали. Ще не вистачало, щоб у такий важкий економічний час ми вийшли з коаліції, і єдиний, на мій погляд, оплот системної ситуації в Україні теж підірвали», - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.