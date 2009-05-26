Ахметов нарешті прийшов у Верховну Раду (фоторепортаж)

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН нагородив членів футбольного клубу «Шахтар» грамотами ВР за заслуги перед українським народом внаслідок перемоги у фіналі Кубку УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, грамоти В.ЛИТВИН вручив сьогодні під час зустрічі з гравцями «Шахтаря».

За словами В.ЛИТВИНА, український народ вірив у цю перемогу і очікував на неї. «Ми задоволені тим, що ви дали країні цю перемогу і це більше, ніж просто спортивна перемога», - сказав він.

Голова ВР зауважив, що футболісти є звичайними людьми, але «вони спроможні витворити диво, зробити подвиг».