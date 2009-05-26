Ахметов нарешті прийшов у Верховну Раду (фоторепортаж)
15:40, 26 травня 2009Політика
3371 0
Литвин вручив грамоти Шахтарю
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН нагородив членів футбольного клубу «Шахтар» грамотами ВР за заслуги перед українським народом внаслідок перемоги у фіналі Кубку УЄФА.
Як передає кореспондент УНІАН, грамоти В.ЛИТВИН вручив сьогодні під час зустрічі з гравцями «Шахтаря».
За словами В.ЛИТВИНА, український народ вірив у цю перемогу і очікував на неї. «Ми задоволені тим, що ви дали країні цю перемогу і це більше, ніж просто спортивна перемога», - сказав він.
Голова ВР зауважив, що футболісти є звичайними людьми, але «вони спроможні витворити диво, зробити подвиг».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter