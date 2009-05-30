Наша Україна більше в політичні блоки - ні ногою

Партія «Народний Союз «Наша Україна» братиме самостійну участь в парламентських виборах.

Про це заявила голова ради НСНУ, керівник Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО учора в ефірі програми «Свобода на «Інтері»

«Більше наша політична сила – НСНУ – не буде формувати блок», оскільки в блоці доводиться нести відповідальність за всіх його учасників, сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

При цьому вона наголосила, що НСНУ не відмовляється від відповідальності за дії нинішньої влади.

«Ми, як політична сила, яка входить до коаліції, несемо відповідальність. Від відповідальності сьогодні не відмовляємось, і через це маємо відповідний рейтинг політичної сили», - додала вона.

Довідка УНІАН. На дострокових парламентських виборах 2007 року НСНУ брала участь у складі блоку "Наша Україна – Народна самооборона", до якого також входили: партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська народна партія, Українська республіканська партія "Собор" , партія “Християнсько-демократичний союз”, Європейська партія України, громадянська партія "Пора", Партія захисників Вітчизни.