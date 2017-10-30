ФБР підозрює Манафорта у відмиванні грошей для Януковича і ПР

ФБР вивчає великі грошові перекази від офшорних компаній колишнього політтехнолога Партії регіонів Пола Манафорта на рахунки в США, щоб з'ясувати, чи не відмивав він гроші для уряду України часів Віктора Януковича (у 2012-2013 роказ). Про це пише buzzfeed.

Бюро виявило 13 підозрілих переказів на суму близько $3 млн, які пов'язані з Полом Манафортом офшорні компанії, здійснювали в 2012-2013 роках. Гроші проходили через офшорні рахунки і потрапляли в США.

"На ці транзакції звернули увагу співробітники правоохоронних органів ще в 2012 році, коли почали вивчати банківські перекази, щоб визначити, приховував чи Манафорт гроші від податкових органів або допомагав режиму Януковича, близького до президента Росії Володимиру Путіну, відмивати деякі з мільйонів, викрадені через корупційні оборудки", - пише видання.

Грошові перекази були вперше відзначені фінансовими установами США, які за законом зобов'язані повідомляти у відділ казначейства про будь-які угоди, які вони вважають підозрілими.

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Такі "повідомлення про підозрілі дії" не свідчать про проступок. Федеральний закон вимагає, щоб фінансові установи подавали звіти про касові операції, які перевищують 10 000 доларів США за один день, навіть якщо ці операції є законними. Банки також зобов'язані подавати звіти, коли вони підозрюють відмивання грошей або інші фінансові злочини.

Співробітники банку відзначили незвичайну поведінку серед п'яти офшорних компаній, які, за словами влади, пов'язані з Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. і трьома іншими.

Джерела в правоохоронних органах повідомили, що компанії відправляли гроші в американських доларах без пояснення походження і призначення. Країни, в яких проводилися ці операції, зокрема Кіпр, карибська держава Сент-Вінсент і Гренадіни, відомі як офшорні зони для відмивання грошей.

Слідчі знайшли докази того, що походження грошей ховалося за багатьма "шарами" компаній. Велика частина цих сум у підсумку опинилася на рахунках будівельних фірм, хедж-фондів і навіть автосалону.

Два співробітники правоохоронних органів, які працювали над цією справою, повідомили, що ще в 2004 році вони виявили "червоні прапорці" в його банківських документах, та що сумнівні операції нараховували багато мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, ФБР підозрює, що Манафорт отримав від "Партії Регіонів" і РФ $80-100 мільйонів.

Довідка УНІАН. Згідно з розслідування журналістів The New York Times, керівник виборчого штабу кандидата в президента США Трампа Пол Манафорт міг отримати 12,7 млн доларів з «чорної каси» Партії регіонів, коли співпрацював з Януковичем.

Перед тим, як приєднатися до виборчої кампанії Трампа, найвідомішим клієнтом Манафорта був екс-президент України Янукович. Манафорт грав роль політичного консультанта-радника і допомагав Партії регіонів і Януковичу перемагати під час декількох виборчих кампаній в Україні.