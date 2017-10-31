Манафорту загрожує до 80 років в'язниці

Колишньому керівнику виборчого штабу Трампа може загрожувати 80 років в'язниці. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Полу Манафорту зокрема, вочевидь, доведеться відповісти і за роботу піарника і лобіста Януковича. По одному із звинувачень, збагачувався політтехнолог в Україні, а на батьківщині з цих грошей не платив податків. Але ФБР за нього взявся, перш за все, через можливе втручання Росії у президентські вибори в США.

Як повідомляв УНІАН раніше, в результаті роботи по Україні, Пол Манафорт і його партнер Річард Гейтс отримали десятки мільйонів доларів доходу. Ці гроші вони незаконно використовували для придбання предметів розкоші для себе і своєї сім'ї, нерухомості на мільйони доларів, товарів і послуг, та фінансування інших видатків. Манафорта і Гейтса посадили під домашній арешт після їх відмови визнавати свою провину.