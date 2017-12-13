Порошенко і Дуда проведуть переговори у Харкові

Президент Польщі Анджей Дуда під час офіційного візиту до України 13 грудня проведе переговори з українським президентом Петром Порошенком, передає радіо Свобода. Як повідомили в Адміністрації президента, сторони зустрінуться у Харкові, щоб обговорити «стратегічні питання двостороннього політичного співробітництва, а також посилення взаємодії в сфері безпеки і оборони».

Читайте такожСтало відомо з ким зустрінеться Дуда під час візиту в Україну«Анджей Дуда зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, спостерігачами з місії ОБСЄ і представниками Програми розвитку ООН. Анджей Дуда віддасть шану польським солдатам, які були вбиті НКВС. Поховані вони на кладовищі жертв тоталітаризму у Харкові», – повідомило посольство Польщі в Україні на сторінці у Facebook.

Останнім часом, після повернення до влади в Польщі націоналістичної партії «Право і справедливість» відносини між Польщею і Україною погіршилися через розбіжне ставлення до історичного польсько-українського протистояння. Такі розбіжності призвели до знищення низки українських пам’ятників у Польщі і польських в Україні, а також інших інцидентів.

Попри напружені двосторонні відносини, Польща в зовнішній політиці далі підтримує Україну. Офіційний Київ завив, що зацікавлений у зміцненні стратегічного партнерства з Варшавою та виступає проти ескалації напруженості.