Порошенко у Харкові зустрінеться з президентом Польщі

12:53, 12 грудня 2017
Політика
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Основною темою переговорів президентів стануть стратегічні питання двостороннього політичного співробітництва.

Зустріч політиків відбудеться у Харкові / twitter.com/stsegolko

Завтра, 13 грудня, у Харкові президент України Петро Порошенко зустрінеться з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, основною темою переговорів президентів стануть стратегічні питання двостороннього політичного співробітництва, а також посилення взаємодії у сфері безпеки та оборони, в тому числі у контексті протидії російській агресії.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією канцелярії президента Польщі, також під час візиту до Харкова Дуда зустрінеться зі спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та представниками Програми розвитку ООН.

Планується, що Дуда вшанує пам’ять вбитих НКВД польських солдатів, які поховані на кладовищі жертв тоталітаризму в Харкові.

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Теги: #зустріч Порошенка і Дуди#Дуда в Україні#Порошенко і Дуда у Харкові