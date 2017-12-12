Порошенко у Харкові зустрінеться з президентом Польщі

Завтра, 13 грудня, у Харкові президент України Петро Порошенко зустрінеться з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, основною темою переговорів президентів стануть стратегічні питання двостороннього політичного співробітництва, а також посилення взаємодії у сфері безпеки та оборони, в тому числі у контексті протидії російській агресії.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією канцелярії президента Польщі, також під час візиту до Харкова Дуда зустрінеться зі спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та представниками Програми розвитку ООН.

Планується, що Дуда вшанує пам’ять вбитих НКВД польських солдатів, які поховані на кладовищі жертв тоталітаризму в Харкові.