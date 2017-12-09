Туск: немає безпечної Польщі, якщо вона конфліктує з Україною

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що немає безпечної Польщі, якщо вона конфліктує з Україною.

Про це він заявив у програмі "Faktach po Faktach" польського телеканалу TVN24, передає Європейська правда з посиланням на Wiadomosci.dziennik.pl.

За словами Туска, немає європейської Польщі без незалежних судів, повністю вільних ЗМІ, без поваги до закону та без ліберальної демократії.

"Немає безпечної Польщі, якщо вона конфліктує з Україною", - додав він.

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На його думку, Польща не повинна бути "самопроголошеним лідером Міжмор’я" - вона повинна повернутися до ролі "опікуна та держави, що підтримує прагнення країн так званої нової Європи".

Нагадаємо, нещодавно у канцелярії польського президента заявили, що деякі країни Європи за необхідності обрати між Україною та РФ можуть схилитись на користь Москви, у цій ситуації Польща може не підтримати Київ, як раніше

Як відомо, у Польщі офіційно почав діяти "чорний список" українців, створений через протиріччя щодо історичних питань.