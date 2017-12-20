Саакашвілі отримав документи для виїзду в Нідерланди - ЗМІ

12:35, 20 грудня 2017
Політика
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Пакет документів для виїзду в Нідерланди Лідер "Руху нових сил" отримав минулого тижня, повідомляють джерела.

Ілюстрація REUTERS

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі минулого тижня отримав пакет документів для виїзду в Нідерланди. Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на власні джерела.

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Згідно з їх інформацією, минулого тижня, після виходу зі слідчого ізолятора, Саакашвілі ходив в посольство Голландії. "Він отримав пакет документів, які дозволяють йому виїхати туди. Але, як бачимо, він цього не зробив. Силою нічого з ним робити поки не планується, йде юридична процедура щодо законності його перебування в Україні. Вона раніше середини січня не закінчиться", - розповіло джерело в правлячій коаліції.

Як повідомляв УНІАН, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що на новорічні свята влади України спробують його депортувати.

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Теги: #Саакашвілі Нідерланди