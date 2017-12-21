Саакашвілі отримав візу Нідерландів - ЗМІ

Нідерланди задовольнили запит лідера "Руху нових сил", екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на отримання візи.

Про це повідомила газета De Telegraaf, посилаючись на джерела у Міністерстві безпеки та юстиції Нідерландів.

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Зазначається, що віза видана на підставі "возз'єднання із сім'єю", оскільки Саакашвілі одружений із підданою Нідерландів Сандрою Рулофс.

Повідомляється, що Саакашвілі отримав візу через посольство королівства у Києві.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі минулого тижня отримав пакет документів для виїзду в Нідерланди.