Саакашвілі прокоментував інформацію про наявність голландської візи (відео)

Екс-глава Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїло Саакашвілі заявив, що йому не потрібна голландська віза.

Він зазначив, що у нього є пропозиція про громадянство, передає NewsOne.

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"Мені не потрібна голландська віза. Я всі ці місяці поки я в Україні — я вже був на Заході, в будь-який момент міг виїхати в будь-яку європейську країну. У мене є пропозиція про громадянство - не візу, а громадянство - від кількох європейських країн, принаймні, від їхніх провідних політиків. У мене є автоматичне право на голландське громадянство, тому що моя сім'я з Голландії. У мене є запрошення на роботу в Америку і в кілька країн Європи. Ця проблема мене не турбує", — заявив Саакашвілі.

При цьому опальний політик не підтвердив й не спростував слова журналіста про наявність у нього голландської візи.

"У мене немає закордонного, у мене немає жодного повноцінного паспорта. Якби у мене був український паспорт — його спокійно визнавали б у Європі. Будь-яка європейська країна мене пустить, й це ні для кого не секрет", — переконаний лідер "Руху нових сил".

Як повідомляли ЗМІ, Нідерланди задовольнили запит лідера "Руху нових сил", екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на отримання візи.