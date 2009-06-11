Вищий адмінсуд вирішив, що в 2008-му таки треба було переобрати ВР

Вищий адміністративний суд України підтвердив незаконність рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким у жовтні 2008 року було заблоковано позачергові вибори до Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба глави держави з посиланням на керівника Служби з представництва у судах України інтересів Президента України та створених ним консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб Руслан КИРИЛЮК.

Зокрема, він поінформував, що 10 червня 2009 року ВАСУ підтвердив незаконність ухвали судді Окружного адміністративного суду міста Києва Володимира КЕЛЕБЕРДИ від 10 жовтня 2008 року, якою було зупинено дію президентського Указу від 9 жовтня 2008 року «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів».

«З огляду на це, усунуто останню перепону у вирішенні Вищою радою юстиції питання про звільнення пана КЕЛЕБЕРДИ з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва за порушення присяги судді», - підкреслив Р.КИРИЛЮК.

В СП нагадують, що ухвалою судді Окружного адміністративного суду міста Києва В.КЕЛЕБЕРДИ від 10 жовтня 2008 року про забезпечення адміністративного позову виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» до Президента України в справі про визнання незаконним та протиправним Указу Президента України від 9 жовтня 2008 року «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів» було вжито заходів щодо забезпечення позову шляхом зупинення дії Указу Президента України від 9 жовтня 2008 року «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів», заборонено вчиняти дії, спрямовані на дострокове припинення повноважень Верховної Ради, Центральній виборчій комісії заборонено вчиняти дії, спрямовані на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України.

Київським апеляційним адміністративним судом від 28 жовтня 2008 року зазначена ухвала була скасована та провадження у справі закрито.

5 грудня 2008 року Київським апеляційним адміністративним судом винесено ухвалу, якою задоволено заяву представника БЮТ про перегляд ухвали суду апеляційної інстанції від 28 жовтня 2008 року (щодо скасування ухвали про забезпечення позову) за нововиявленими обставинами, скасовано останню та закрито провадження у справі за позовом виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» до Президента України про визнання незаконним та протиправним Указу Президента України від 9 жовтня 2008 року № 911 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання та призначення позачергових виборів».

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 10 червня 2009 року задоволено касаційні скарги представника Президента України та Генеральної прокуратури України на ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 5 грудня 2008 року, зазначена ухвала скасована, у задоволенні заяви про перегляд ухвали суду апеляційної інстанції від 28 жовтня 2008 року за нововиявленими обставинами відмовлено.