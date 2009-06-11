Ющенко каже, що Нафтогаз вже заліз у борги на 80 мільярдів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що боргові зобов`язання НАК «Нафтогаз України» на сьогодні становлять 80 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час наради щодо фінансового стану НАК «Нафтогаз України».

За його словами, за 18 місяців обсяг боргових зобов`язань компанії збільшився з 26 до 80 млрд. грн.

«У Полтаві сказали б – кінчай, батьку, торгувати, бо нічим здачу вже давати”, - сказав Президент.

За словами глави держави, «тут пряма політична корупція, ця тема для детальної перевірки Генпрокуратурою».

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній нараді В.ЮЩЕНКО наполягав на швидкому фінансовому оздоровленні НАК «Нафтогаз України». «Я вважаю критичним фінансовий стан НАК «Нафтогаз України». У найближчі десять днів необхідно сформувати спільний план порятунку компанії», – сказав він.

На його думку, НАК «Нафтогаз України», котра не є прибутковою компанією, треба звільнити від сплати ПДВ і ренти за транзит, враховуючи її сьогоднішнє фінансове становище, також необхідно переглянути газові домовленості з Росією.

Президент оцінює штрафні санкції «Газпрому» до «Нафтогазу України» за недобір газу в першому півріччі 2009 року в 40 млрд. грн.

«Ми сьогодні маємо 40 млрд. грн. штрафних санкцій, які не застосовані. Що це за державний підхід? Я не розумію, яким чином буде врегульована ситуація і в 2010 році», – сказав В.ЮЩЕНКО.