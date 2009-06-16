Литвин: не слід заважати Ющенку забезпечувати безпеку держави

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що парламент має підтримати кандидатуру на посаду міністра оборони, запропоновану Президентом України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні під час зустрічі з трудовим колективом КБ ім. Морозова у Харкові.

«Верховна Рада має освятити рішення Президента щодо кандидатури міністра оборони», - вважає спікер.

«Президент повинен мати можливість сказати, що йому ніхто не заважає виконувати функції, які забезпечують безпеку і життєдіяльність держави», - зазначив керівник парламенту, додавши, що глава держави «відповідає за зовнішню політику, оборону, відповідає за кадрові призначення» у цій сфері.

Відповідаючи на запитання щодо нібито «прив`язки» рішення про виділення 120 млн. грн. КБ ім. Морозова на будівництво десяти танків «Оплот» до звільнення міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА, В.ЛИТВИН зазначив, що «повинна працювати система, яка не може бути прив`язана до наявності або відсутності міністра», «кошти мають бути».