Донька вбитої правозахисниці Ноздровської вважає, що розслідування справи має контролювати народ

Донька нещодавно вбитої під Києвом правозахисниці Ірини Ноздровської Анастасія переконана, що справу про смерть її матері має контролювати народ.

В коментарі "Голосу Америки" Анастасія Ноздровська висловила сподівання, що тиск людей на владу не дасть правоохоронцям спустити на гальмах розслідування вбивства її мами.

"“Мені здається, що цю справу має контролювати народ. Коли люди звертають на це увагу і вимагають справедливості, то посадовці бояться і вирішують ці питання", - переконана вона.

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Також вона сказала, що сумнівається у якості розслідування вбивства матері та в правоохоронній системі в цілому.

“Особисто я сумніваюся в цьому слідстві, в цій правоохоронній системі. Мама завжди з ними боролася, вимагала справедливості і законних рішень. Вона неодноразово зверталася за допомогою до всіх цих слідчих. Мама завжди з ними боролася, тому вони не викликають у мене довіри. І якби справа не набула такого резонансу, то вони б і далі займалися бездіяльністю”, - наголошує Анастасія.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла три дні тому, виявили у місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-глави Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

До складу оперативно-слідчої групи з розслідування справи увійшли працівники Головного слідчого управління та Департаменту карного розшуку Нацполіції. Проведення заходів з розкриття вбивства Ноздровської взяли на особистий контроль голова НПУ Сергій Князєв та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За попередніми даними експертизи, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.