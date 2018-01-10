Українська влада не має законних підстав для екстрадиції Саакашвілі – адвокат

Адвокат Міхеїла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявляє, що в української влади немає законних підстав для екстрадиції лідера партії «Рух нових сил».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після допиту Саакашвілі в Головному управлінні СБУ у Києві та Київській області.

«Продовжується подання позовів до Державної міграційної служби. Сьогодні я як адвокат отримав рішення судді Скочок (Тетяни Скочок - УНІАН), яка оголосила 3 січня рішення, яке не задовольнило позов Михеїла Саакашвілі щодо надання йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту. У нас як у сторони захисту, а також у Міхеїла є 30 днів на оскарження», - сказав захисник.

Також, за його словами, подано кілька позовів проти Державної міграційної служби в інші суди, у тому числі в окружний суд міста Києва.

«Тому ми в подальшій боротьбі судимося з ДМС, а це означає, що жодних законних підстав для можливого видворення Саакашвілі або так званої його екстрадиції сьогодні у влади немає», - наголосив захисник.

Він висловив сподівання, що у влади і надалі не з'явиться підстав для екстрадиції його підзахисного.