Саакашвілі надав прокуратурі свідчення щодо розстрілів на Майдані

Лідер партії "Рух нових сил", екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі 9 січня дав прокуратурі свідчення щодо розстрілів на Майдані.

Про це він сам повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора я провів дві години на допиті в прокуратурі, у справі розстрілів на Майдані, у зв'язку з «фактами» наведеними в передачі на італійському каналі друга Путіна Берлусконі, про те, що я наказав «грузинським снайперам» розстрілювати людей. Відразу хочу сказати, що слідчі були дуже доброзичливі та професійні, але я думаю, вся система працює вхолосту. Дві головних справи тієї епохи - отруєння Віктора Ющенка і розстріли Майдану досі не розслідувані, тобто у владі в Україні досі є люди, яким не вигідно розслідування цих справ", - зауважив він.

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Разом з тим, Саакашвілі підкреслив, що "кращою відповіддю на російську пропаганду було б не заперечення наведених Москвою і її сателітами звинувачень, а притягнення до відповідальності всіх винних".

"А поки, вчора я втратив дві дорогоцінні години на белетристику, а сьогодні зранку ще два допити", - додав він.

Раніше ЗМІ повідомили, що на одному з італійських телеканалів було показано документальний фільм-розсідування, в якому декілька громадян Грузії розповіли, що були завербовані в 2013 році та стріляли і в правоохоронців, і в учасників Революції гідності під час подій на Майдані в 2014 році.