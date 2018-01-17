Перемир'я силовиків: Луценко заявив про домовленість із Ситником публічно не атакувати ГПУ та НАБУ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко та директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник під час зустрічі домовились публічно не продовжувати атакувати один одного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сам Луценко під час засідання парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони.

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«Перед Новим роком у мене була добра зустріч з керівником НАБУ паном Ситником, де ми обмінялися думками і дійшли спільного висновку, що будь-яке продовження публічних атак між правоохоронними органами шкодить і цим органам, і головне, державі Україна. Ми домовилися, що подібного більше допускати не будемо», - заявив він.

Також генпрокурор вкотре наголосив про відсутності війни між ГПУ та НАБУ.

Як відомо, 30 листопада в НАБУ заявили, що ГПУ та СБУ зірвали операцію з викриття корупційної схеми у Державній міграційній службі. Своєю чергою Луценко розкритикував роботу НАБУ та висловив думку, що працівники агентства вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.

Крім того, 1 грудня у Генпрокуратурі заявили про викритий у приватному будинку «таємний офіс» НАБУ, де незаконно зберігалась документація із грифом «таємно». 4 грудня у ГПУ повідомили, що запросили на допит агентів НАБУ Катерину Сікорську та Сергія Тітенкова, які фігурують у кримінальному провадженні за фактом провокування хабара співробітнику міграційної служби.

У НАБУ відкидають всі звинувачення генпрокурора у порушенні законів.