Шкіряк не розуміє, куди діваються комунальні платежі киян?

Київ без газу та гарячої води – це вирок команді мера. Так вважає лідер Громадського об’єднання «Новий Київ» Зорян Шкіряк.

«Останнім часом заборгованість Київенерго за спожитий газ досягла небачених раніше масштабів. Причому, кияни продовжують доволі справно (як для кризового періоду) сплачувати за спожитий газ та не завжди добре підігріту воду», – повідомив політик. «У той же час до постачальника газу ці гроші не надходять», – констатував він.

«Як відомо, ДК «Газ України» «Нафтогазу України» доручила Держінспекції з енергозбереження, обл.- і міськгазам відключити від газопостачання підприємства теплокомуненерго, яким через значну заборгованість не виділені планові ресурси природного газу», – повідомив Шкіряк. - Отже, постає питання до правоохоронних органів: куди «вимиваються» кошти з комунальних платежів? Київська громада повинна одержати на це відповідь»

На думку Шкіряка, «нинішня ситуація є свідченням того, як комфорт мешканців мільйонної столиці став розмінною монетою в непрозорих схемах. Київ без газу та гарячої води – це вирок команді мера».