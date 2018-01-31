СБУ санкціонувала кримінальне провадження щодо Олександра Дубінського (документ)

Телеканал «1+1» звертається до усіх відповідних органів із вимогою забезпечити безперешкодне та безпечне ведення журналістської діяльності в Україні.

«1+1 медіа» обурена діями слідчих органів, які, на наш погляд, стають інструментом зведення рахунків людей, що знаходяться при владі.

Раніше нам стало відомо, що заступник РНБОУ Олег Гладковський звернувся до СБУ з вимогою розпочати кримінальне провадження із звинуваченням Олександра Дубінського у державній зраді, базуючись на його журналістському розслідуванні, у якому йдеться про те, що перший заступник голови РНБО України займається бізнесом в Росії і проводить офшорні операції.

«Ми опублікували документи, які підтверджують, що пан Гладковський веде бізнес в Росії, не зважаючи на те, що він є державним чиновником відповідальним за оборону, закупівлю та продаж зброї і має доступ до державної таємниці. У нормальній ситуації всі ці документи, які ми опублікували про його діяльність – про офшорні схеми, незаконне збагачення, закупівлю автомобілів в Росії, які у нас продаються під виглядом чеських машин, - мають стати підставою для розслідування правоохоронними органами», - коментує Олександр Дубінський.

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Сьогодні ми отримали відповідь СБУ на офіційний запит Студії «1+1», у якому підтверджується, що звернення від пана Гладковського дійсно надходило до правоохоронних органів. Однак СБУ зареєструвала кримінальне провадження не за статтею «Державна зрада», як зазначалося у листі заступника РНБО, а за статтею 259 КПК, побачивши в результатах журналістського розслідування ведучого «1+1» завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, що, на наш погляд, фактично є звинуваченням журналіста у тероризмі. Зі свого боку, ми не розуміємо, які саме дії Олександра Дубінського та на яких підставах можуть бути кваліфіковані як «завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками».

Нам цікаво, чи є ця ситуація одиничним випадком або постійною є практика порушення кримінальних справ стосовно журналістів? Дотримуючись наведеної логіки слідчих органів, будь-який журналіст може стати об’єктом такого кримінального розслідування.

Телеканал «1+1» звертається до усіх відповідних органів із вимогою забезпечити безперешкодне та безпечне ведення журналістської діяльності в Україні.

Нагадаємо, Олег Гладковський є найближчим другом та партнером діючого президента України Петра Порошенка. У своєму розслідуванні Олександр Дубінський доводить, що гроші, зароблені в Україні, через кіпрські офшори інвестуються в російські «доньки» корпорації «Богдан». Усі компанії належать чиновнику Гладковському – тоді ще Свинарчуку. Прізвище він змінив після перемоги Петра Порошенка на виборах, тоді ж отримав державну посаду – став першим заступником секретаря РНБО. Паралельно зі зміною свого статусу, Гладковський маскує свої російські компанії.