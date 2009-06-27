Бютівець розкусив сьогоднішній «підступний план» Секретаріату Ющенка

Метою з’їзду партії «Народний Союз - Наша Україна» є реалізація плану Секретаріату Президента відкликати міністрів з уряду, щоб зробити його недієздатним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО в ефірі телеканалу «Україна».

За його словами, це має призвести до «нових парламентських виборів».

При цьому він підкреслив, що в умовах кризи «недієздатний уряд це найменше, що потрібно було б сьогодні країні».

У відповідь народний депутат від НУ-НС Андрій ПАРУБІЙ заявив, що на політраді НСНУ не визначалося для розгляду на з’їзді питання щодо відкликання міністрів з уряду.

За його словами, йдеться тільки про звернення до депутатів від “Народного Союзу Наша Україна”, які є членами фракції НУ-НС, вийти із коаліції.

Як сказав А.ПАРУБІЙ, коли прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО «знімала Володимира ОГРИЗКА, Юрія ЄХАНУРОВА спільно з Партією регіонів (йдеться про їх відставку з посад міністра закордонних справ та міністра оборони України – УНІАН), то не йшлося про економічні закони та про антикризовий пакет”.

А.ПАРУБІЙ підкреслив, що і тоді було зрозуміло, що «не має можливості обрати нових комуністів». Після сміху в залі А.ПАРУБІЙ наголосив, що він обмовився, зазначивши, що йдеться про міністрів. При цьому додав, що така обмовка не є випадковою, «бо комуністів багато вже є в уряді і, на жаль, це найбільш надійний бойовий загін «Батьківщини».

Він підкреслив, що сьогодні уряд формується «як виборчий штаб Юлії ТИМОШЕНКО».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбудеться з’їзд партії НСНУ. Участь в ньому візьме Президент України Віктор ЮЩЕНКО.