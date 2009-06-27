Ющенко з'явився на з’їзді Нашої України
12:02, 27 червня 2009Політика
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Президент виступить з доповіддю
Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув на VІІ з’їзд партії «Народний Союз Наша Україна».
Як передає кореспондент УНІАН, згідно з порядком денним з’їзду, В.ЮЩЕНКО виступить з доповіддю про поточну політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні.
Як повідомляв УНІАН, з’їзд проходить у Центрі культури та мистецтв НТУУ “КПІ” (проспект Перемоги, 37).
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