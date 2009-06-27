Червоненко: Нашу Україну об’єднує психологія дрібних лавочників

Член політради партії «Народний Союз Наша Україна» Євген ЧЕРВОНЕНКО піддав жорсткій критиці наявний стан справ у цій партії.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході виступу на з’їзді «Нашої України», який проходить у Києві, Є.ЧЕРВОНЕНКО наголосив, що на сьогодні НСНУ як партія влади втратила вплив та авторитет у суспільстві, який мала у попередні роки.

На думку Є.ЧЕРВОНЕНКА, стан справ у «Нашій Україні» є критичним, насамперед, через недоліки у кадровій політиці.

«Партія мовчала, коли знищували «любих друзів», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО, додавши, що сьогодні на багатьох керівних посадах замість перевірених партійців перебувають інші люди.

«Ви пам’ятаєте нашу першу п’ятірку? Хто з них сьогодні зараз з нами? І чому списки складаються саме зараз?», - запитав Є.ЧЕРВОНЕНКО у присутнього в залі Президента України Віктора ЮЩЕНКА, додавши, що у рамках кадрової політики «Нашої України» ігнорується багато гідних членів партії.

На думку Є.ЧЕРВОНЕНКА, саме у цьому полягає причина проблем у «Нашій Україні».

Є.ЧЕРВОНЕНКО також наголосив, що «партія є розгубленою, багато її членів зрадили і перейшли до інших політичних сил». «Сьогодні ті, хто перший втік, намагаються повернути собі місце у перших лавах партії», - зауважив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

За його словами, «Наша Україна» не прислухалася до його пропозиції «зібрати стару гвардію і почати все з чистого аркушу».

Він наголосив, що «сьогодні партію об’єднує не ідея, а психологія дрібних лавочників».

Водночас, Є.ЧЕРВОНЕНКО зазначив, що, незважаючи на труднощі і бажання деяких його однопартійців, він не залишить лави «Нашої України», а своєю подальшою діяльністю намагатиметься повернути партії втрачені здобутки.