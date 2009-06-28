Вінський думає, що Тимошенко намагається дати хабар фракції НУ-НС

Внесені прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО до Верховної Ради кандидатури до складу уряду є «політичним хабарем» для більшості фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив колишній міністр транспорту і зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ в ефірі телеканалу «Україна».

За його словами, «для того, щоб задовольнити більшість в НУ-НС, їм дають міністерські пости».

При цьому Й.ВІНСЬКИЙ підкреслив, що в цій ситуації розуміє Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки, «щоб залишитися прем’єр-міністром України, вона змушена шукати такий варіант».

«Це фактично політичний хабар певній політичній силі для того, щоб стабілізувати ситуацію в уряді», - сказав екс-міністр.

Він підкреслив, що така ситуація складається у зв’язку з тим, в парламенті «немає нормального дієздатного формату коаліції».

Й.ВІНСЬКИЙ додав, що «треба або кардинальним чином вирішити проблему коаліції, або йти на вибори».

Він наголосив, що нестабільність виконавчої влади «є недопустимою, особливо в умовах кризи».

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Кабінет міністрів України вніс на розгляд парламенту проект постанови Верховної Ради України про призначення членів уряду.

Зокрема, Кабмін пропонує призначити: Михайла ЗГУРОВСЬКОГО - на посаду віце-прем’єр-міністра України; Юрія ЛЮБОНЕНКА - на посаду віце-прем’єр-міністра України; Федора ЯРОШЕНКА - на посаду міністра фінансів України; Тарієла ВАСАДЗЕ - на посаду міністра транспорту та зв’язку України; Віктора ШЕМЧУКА - на посаду міністра юстиції України.