Кіровоградський губернатор дізнався про свою відставку з SMS

17:03, 30 червня 2009
Політика
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З прощальної прес-конференції

Василь МОЦНИЙ
Звільнений наказом Президента України колишній голова Кіровоградської облдержадміністрації Василь МОЦНИЙ назвав рішення Віктора ЮЩЕНКА політично вмотивованим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прощальної прес-конференції.

«Ситуацію в Голованівському районі використали як політичний привід. Слідство щодо смерті Валерія ОЛІЙНИКА триває, винних ще не назвали, але знайшли крайнього – голову обласної адміністрації. В п’ятницю, 26 червня, я був на нараді у Президента, де обговорювали питання формування бюджету. Ніхто мені й слова не сказав про можливе звільнення. Прикро дізнаватись про такі речі з екрана телевізора чи отримавши sms від присутнього на з’їзді «Нашої України». За одну політичну ніч все зійшлося воєдино», - заявив В.МОЦНИЙ.

За його словами, ніхто з Секретаріату Президента досі не повідомив його про рішення В.ЮЩЕНКА.

В.МОЦНИЙ також висловив жаль з приводу формулювання причини звільнення.

«Чи в компетенцію губернатора входить слідкувати за приїздом народного депутата? За півтора роки свого перебування на посаді жодного разу я не отримав сигналу від правоохоронних органів про порушення, що відбуваються в Голованівському районі. А коли стало відомо про інцидент з народним депутатом, взаємодія влади з силовими органами була постійною», наголосив колишній голова облдержадміністрації.

В.МОЦНИЙ нагадав, що саме за час його керування Кіровоградщиною область по виконанню соціально-економічних показників піднялась з 24-го на 8-ме місце в Україні, були започатковані унікальні медичні та освітні програми, бізнес став учасником практично всіх соціальних програм.

«Я працював з людьми і для людей. Що більше потрібно Кіровоградщині: велика політика чи велика економіка?», риторично звернувся екс-губернатор до присутніх. Він також зауважив, що планує захищати свої юридичні інтереси в пункті формулювання причини звільнення.

Стосовно подальших планів В.МОЦНИЙ зазначив, що бачить його пов’язаним з громадським життям Кіровоградської області.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, на той час прокурором Голованівського району Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства в Кіровоградській області загинув місцевий житель - 53-річний Валерій Олійник.

27 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО на з’їзді партії «Наша Україна» повідомив, що звільнив зі своїх посад голову Кіровоградської ОДА В.МОЦНОГО і голову Голованівської РДА М.КРИЖАНІВСЬКОГО.

Як йдеться в указі, В.МОЦНОГО звільнено за неналежне виконання вимог статті 119 Конституції України щодо забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.

 

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