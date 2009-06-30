Кіровоградський губернатор дізнався про свою відставку з SMS

Звільнений наказом Президента України колишній голова Кіровоградської облдержадміністрації Василь МОЦНИЙ назвав рішення Віктора ЮЩЕНКА політично вмотивованим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прощальної прес-конференції.

«Ситуацію в Голованівському районі використали як політичний привід. Слідство щодо смерті Валерія ОЛІЙНИКА триває, винних ще не назвали, але знайшли крайнього – голову обласної адміністрації. В п’ятницю, 26 червня, я був на нараді у Президента, де обговорювали питання формування бюджету. Ніхто мені й слова не сказав про можливе звільнення. Прикро дізнаватись про такі речі з екрана телевізора чи отримавши sms від присутнього на з’їзді «Нашої України». За одну політичну ніч все зійшлося воєдино», - заявив В.МОЦНИЙ.

За його словами, ніхто з Секретаріату Президента досі не повідомив його про рішення В.ЮЩЕНКА.

В.МОЦНИЙ також висловив жаль з приводу формулювання причини звільнення.

«Чи в компетенцію губернатора входить слідкувати за приїздом народного депутата? За півтора роки свого перебування на посаді жодного разу я не отримав сигналу від правоохоронних органів про порушення, що відбуваються в Голованівському районі. А коли стало відомо про інцидент з народним депутатом, взаємодія влади з силовими органами була постійною», наголосив колишній голова облдержадміністрації.

В.МОЦНИЙ нагадав, що саме за час його керування Кіровоградщиною область по виконанню соціально-економічних показників піднялась з 24-го на 8-ме місце в Україні, були започатковані унікальні медичні та освітні програми, бізнес став учасником практично всіх соціальних програм.

«Я працював з людьми і для людей. Що більше потрібно Кіровоградщині: велика політика чи велика економіка?», риторично звернувся екс-губернатор до присутніх. Він також зауважив, що планує захищати свої юридичні інтереси в пункті формулювання причини звільнення.

Стосовно подальших планів В.МОЦНИЙ зазначив, що бачить його пов’язаним з громадським життям Кіровоградської області.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, на той час прокурором Голованівського району Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства в Кіровоградській області загинув місцевий житель - 53-річний Валерій Олійник.

27 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО на з’їзді партії «Наша Україна» повідомив, що звільнив зі своїх посад голову Кіровоградської ОДА В.МОЦНОГО і голову Голованівської РДА М.КРИЖАНІВСЬКОГО.

Як йдеться в указі, В.МОЦНОГО звільнено за неналежне виконання вимог статті 119 Конституції України щодо забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.