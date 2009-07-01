Російська антикорупційна організація просить захисту у Німеччини

Співробітники Всеросійської антикорупційної громадської приймальні «Чисті руки» просять керівництво ФРН захистити їх від можливих фактів розправи з боку Слідчого комітету Російської Федерації у зв`язку з публікацією річного звіту про корупцію в Росії.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН, після презентації даних матеріалів, заявив керівник організації Євгеній АРХІПОВ.

В заяві, оприлюдненій Є.АРХІПОВИМ, йдеться, що «згідно з інформацією, що надійшла з конфіденційних джерел, план подальших дій (Слідчого комітету РФ) щодо активістів-правозахисників був наступний: порушення кримінальної справи, одночасно дискредитація нашої приймальні в ЗМІ і активне позиціонування в ЗМІ продержавної антикорупційної організації «Національний антикорупційний комітет», очолюваної колишнім співробітником ФСБ. У разі провалу зазначеного плану - фізичне усунення лідерів організації під виглядом замовленого вбивства у зв`язку з розкриттям корупційних схем».

Крім того, зазначив Є.АРХІПОВ, протягом двох тижнів співробітникам приймальні високопосадовці Росії рекомендували залишити територію країни.

«У зв`язку з публікацією доповіді і реальністю загрози ми звертаємося до лідерів держав Європейського Союзу, ми звертаємося до канцлера ФРН Анхели МЕРКЕЛЬ, а також до МЗС Німеччини з проханням вжити заходів щодо захисту всіх активістів - членів Всеросійської антикорупційної приймальні «Чисті руки», - йдеться в заяві.

Також автори заяви звертаються до Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА і прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА з проханням з’ясувати погрози, що надійшли на адресу активістів.