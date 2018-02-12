"Скрутили руки і грубо посадили в літак": Саакашвілі розповів про депортацію до Польщі
Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі розповів про своє сьогоднішнє затримання та депортацію до Польщі.
Наразі опальний політик вже приземлився у Варшаві, де його зустріли польські політики, повідомляє прес-служба партії "Рух нових сил".
«В кафе увірвались, посадили в бус. Вони намагались закрити мені очі, завязати руки. Посадили на літак, який довго кружляв по Києву. Висадили в Борисполі, потім підігнали літак, скрутили руки і грубо посадили на нього», - розповів Саакашвілі.
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Він заявив, що кримінальна справа проти нього сфальсифікована і таким чином його просто намагаються позбутися.
«Маємо зрозуміти, що нас постійно розводять. Ми маємо розуміти, з ким ми маємо справу. Кримінальна справа проти мене – повна фальш. Путін і Порошенко і Іванішвілі хочуть від мене позбутись. Нам треба спокійно реагувати на їх слабість, реагувати силою духу. Це не президент і не мужчина, це підлий барига який хоче занепастити Україну. Це все показує наскільки вони слабкі», - заявив опальний політик.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, Саакашвілі був затриманий правоохоронцями у Києві в ресторані "Сулугуні", після цього, за словами його соратників, був вивезений у невідомому напрямку. Пізніше у Державній прикордонній службі України заявили, що Саакашвілі повернуто до Польщі, звідки він прибув у порушення українського законодавства.