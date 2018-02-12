"Скрутили руки і грубо посадили в літак": Саакашвілі розповів про депортацію до Польщі

Він також назвав сьогоднішні події заговором проти нього Путіна, Порошенка та Іванішвілі.

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі розповів про своє сьогоднішнє затримання та депортацію до Польщі.

Наразі опальний політик вже приземлився у Варшаві, де його зустріли польські політики, повідомляє прес-служба партії "Рух нових сил".

«В кафе увірвались, посадили в бус. Вони намагались закрити мені очі, завязати руки. Посадили на літак, який довго кружляв по Києву. Висадили в Борисполі, потім підігнали літак, скрутили руки і грубо посадили на нього», - розповів Саакашвілі.

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Він заявив, що кримінальна справа проти нього сфальсифікована і таким чином його просто намагаються позбутися.

«Маємо зрозуміти, що нас постійно розводять. Ми маємо розуміти, з ким ми маємо справу. Кримінальна справа проти мене – повна фальш. Путін і Порошенко і Іванішвілі хочуть від мене позбутись. Нам треба спокійно реагувати на їх слабість, реагувати силою духу. Це не президент і не мужчина, це підлий барига який хоче занепастити Україну. Це все показує наскільки вони слабкі», - заявив опальний політик.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, Саакашвілі був затриманий правоохоронцями у Києві в ресторані "Сулугуні", після цього, за словами його соратників, був вивезений у невідомому напрямку. Пізніше у Державній прикордонній службі України заявили, що Саакашвілі повернуто до Польщі, звідки він прибув у порушення українського законодавства.