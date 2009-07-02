Завтра на позачерговій сесії ВР розгляне «три ключові питання»

Перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН вважає, що представники Партії регіонів бояться втратити депутатську недоторканність.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції БЮТ.

А.КОЖЕМ’ЯКІН нагадав, що на позачерговій сесії Верховної Ради 3 липня буде розглядатися три ключові питання: кадрові зміни в уряді, законопроект про внесення змін до Конституції України щодо позбавлення депутатів недоторканності та зняття депутатської недоторканності з народного депутата, члена фракції БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО.

«Щоб надалі у народних депутатів, незалежно від того, до якої політичної сили вони належать, не було різноманітних спокус, фракція буде наполягати на розгляді і прийнятті закону про зняття депутатської недоторканності», – зазначив народний депутат.

Також, на переконання А.КОЖЕМ’ЯКІНА, завтра українське суспільство матиме змогу дати оцінку виборчим обіцянкам Партії регіонів. «Якщо ПР знову заблокує проведення позачергової сесії – це буде означати єдине: Партію регіонів турбує не прожитковий мінімум громадян, не дії уряду, не відставка чи призначення міністрів, а Партією регіонів буде керувати страх втратити депутатську недоторканність», – наголосив депутат.