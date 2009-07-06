Василя Червонія поховали біля Свято-Покровського собору в Рівному

Майже 5 тисяч осіб взяли участь у церемонії поховання Василя Червонія - народного депутата України чотирьох скликань, екс-губернатора Рівненщини, голови фракції Української народної партії в облраді, голови обласної організації УНП.

Як передає кореспондент УНІАН, поховали В.Червонія на території кафедрального Свято-Покровського собору УПЦ Київського патріархат у Рівному. (В.Червоній загинув від удару блискавки під час риболовлі неподалік села Ганівка Костопільського району 4 липня - УНІАН).

Сьогодні попрощатися з В.Червонієм прийшли десятки народних депутатів України з різних фракцій, перші керівники області й обласного центру, відомі політики, друзі й соратники з багатьох областей України, однопартійці, представники козацьких товариств. Серед них, зокрема, голова УНП Юрій КОСТЕНКО, керівник депутатської групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, народні депутати України Володимир БОНДАРЕНКО, Юрій КАРМАЗІН, Володимир СТРЕТОВИЧ, екс-народні депутати Левко ЛУК’ЯНЕНКО, Микола ПОРОВСЬКИЙ, Володимир ПИЛИПЧУК, голова облдержадміністарції Віктор МАТЧУК, голова Полтавської ОДА Валерій АСАДЧЕВ та інші.

Промовці говорили про те, що Україна втратила непересічного політика, невтомного борця за незалежність України, якого любили друзі і поважали вороги. Зазначалося, що визначальними рисами загиблого були український патріотизм, рішучість і сміливість.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у телеграмі-співчутті на адресу родини загиблого зазначив, що В.Червоній був одним з найбільш яскравих представників національно-демократичного руху в Україні.

Співчуття рідним і близьким покійного висловила і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.