Харківський тракторний завод зупинився через Тимошенко?

ВАТ «Харківський тракторний завод» на два місяці призупинив свою діяльність.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на губернатора Арсена АВАКОВА.

За словами керівника області, завод призупинив діяльність, щоб уникнути перевиробництва продукції. Він повідомив, що працівники підприємства перебувають в оплачуваних відпустках.

А.АВАКОВ вважає, що однією з причин призупинення провідного в Україні підприємства з тракторобудування, є недоліки роботи лізингового фонду і невиконання обіцянок глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

«Якби лізинговий фонд виконав свої зобов`язання з фінансування закупівлі тракторів і прем`єр виконала б обіцянки, що були дані бюджетом на початку року, ми не зупинили б завод», - заявив А.АВАКОВ.

При цьому губернатор висловив оптимізм з приводу майбутнього заводу і наголосив на необхідності преференцій з боку держави щодо ХТЗ.

«Ми сподіваємося, що до осені ситуація трохи зміниться", - сказав А.АВАКОВ.

Як повідомлялося, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України №328-Р про державну підтримку підприємств вітчизняного машинобудування, що випускають продукцію для АПК, планувалося протягом 2009 року закупити за державні кошти 700 тракторів виробництва ХТЗ на загальну суму 255 мільйонів 500 тисяч гривень.

За інформацією Харківської облдержадміністрації, на початку 2009 року ВАТ «Харківський тракторний завод» вже припиняв випуск продукції через відсутність реалізації тракторів як в Україні, так і в Росії.

Довідка УНІАН. "Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе" розпочав роботу в 1931 році. На сьогодні це найбільше і єдине в Україні та країнах СНД підприємство з виробництва уніфікованих гусеничних і колісних сільськогосподарських тракторів загального призначення. За роки роботи ХТЗ випустив понад 2,5 млн. тракторів різних моделей і модифікацій.

У 2007 році основним акціонером ХТЗ стала група "ГАЗ" (Росія), що належить російському бізнесменові Олегу ДЕРИПАСЦІ.

Державний пакет акцій ВАТ «ХТЗ» становить 27,3%.