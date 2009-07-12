Богословська не розуміє, що таке секс з презервативом

Народний депутат Інна БОГОСЛОВСЬКА, котра висловила намір балотуватися в президенти, ставить перед собою мету перетворити Україну на модерністську і економічно розвинену державу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.БОГОСЛОВСЬКА заявила на прес-конференції в Сімферополі.

Народний депутат вважає, що події 2004 року не пред`явили «нову політику дня» - Україна «продовжує бути пострадянською незалежною республікою», тим часом, сьогоднішнє суспільство хоче бачити «самостійну, суверенну, економічно розвинену, нейтральну державу, що міцно стоїть на ногах», а для цього потрібні зміни.

«53% громадян, які прийняли рішення, що вони братимуть участь у виборах, хочуть змін. Вони ні за яких обставин не хочуть голосувати за існуючих ЮЩЕНКА, ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧА», - сказала вона.

І.БОГОСЛОВСЬКА нагадала, що свого часу прем`єр-міністр Великобританії Маргарет ТЕТЧЕР змогла разом з англійцями «з монархії, що в`янула і відходила в небуття», створити «модерністську, сучасну, сильну» державу. «Ось практично таке ж завдання стоїть переді мною», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА, додавши, що вона не самотня: таку мету переслідують і інші представники «нової хвилі» політиків.

На запитання журналістів, хто спонсорує її виборчу кампанію, І.БОГОСЛОВСЬКА відповіла, що поки що витрачає власні гроші і кошти своїх друзів, які «протягом року штовхали» її на рішення балотуватися в президенти.

Крім того, зазначила вона, зараз з`явилися «додаткові ресурси». «Приїжджають люди, пропонують ресурс, вплив на якихось територіях, плюс фінанси», - сказала депутат.

І.БОГОСЛОВСЬКА заявила, що ставить перед собою завдання: виборча кампанія повинна мати максимальну кількість джерел, щоб не потрапити в залежність від якої-небудь однієї бізнес-групи. «Моє завдання зараз як людини, яка бере на себе сміливість заявляти про новий порядок денний для країни, - у жодному разі не потрапити в залежність від однієї з груп (бізнес-групи)», - сказала вона, додавши при цьому, що «вклониться в пояс» будь-кому, хто принесе гроші для кампанії. «Це гроші не для мене, це гроші для нас усіх, для зміни правил для нас всіх», - сказала депутат.

На запитання, на який результат на президентських виборах вона розраховує в Криму, І.БОГОСЛОВСЬКА заявила, що в неї в автономії «величезна кількість однодумців», але рахувати відсотки поки що рано - для початку треба «відчути» людей, поспілкуватися з ними.

«Треба проїхатися, зустрітися з людьми, поговорити, відчути це все. Я - натурал, я люблю все натуральне, природнє», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА, додавши, що не любить штучні технології, пластмасовий посуд і не розуміє, що таке секс з презервативом.