Кріль: Литвину пізно ставати в позу політика, який потрібен країні

Народний депутат, голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ заявляє, що голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН спільно з іншим представниками влади має відповідати за кризу, що спостерігається у державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Єдиного Центру», так І.КРІЛЬ прокоментував заяви В.ЛИТВИНА про потребу одночасних виборів Президента і парламенту.

«Очолювати політичну силу, яка входить у коаліцію, і не нести відповідальності за безлад у владі, неможливо. Тому В.ЛИТВИНУ пізно вставати у позу політика, який потрібен країні, – за безлад, який панує у Верховній раді та в Україні, він відповідає на рівних з (прем’єр-міністром) Юлею ТИМОШЕНКО», - заявив І.КРІЛЬ.

При цьому він нагадав, що ще у лютому 2009 року, коли «Єдиний Центр» у “Плані оновлення країни” запропонував проведення одночасних виборів, В.ЛИТВИН “проігнорував” цю ініціативу.

«Тоді спікер намагався не помічати повної неспроможності влади. Та й не дивно – тоді його головним завданням було збереження крісла голови парламенту, а доля країни цікавила найменше. Тому, як і прем’єр та лідер опозиції, він “проспав” найкращий час для перезавантаження країни. А коли на обрії замаячило крісло Президента – раптом прозрів і почав агітувати за одночасні вибори», - наголосив голова «Єдиного Центру».

За словами І.КРІЛЯ, змінювати ситуацію в країні треба було ще “позавчора”, а сьогодні голосні заяви політиків нічого не дадуть без конкретних кроків.

Він переконаний, що для “перезавантаження” влади треба запровадити відкриті виборчі списки, відправити у відставку чинний уряд, а тоді вже проводити і парламентські вибори.

При цьому І.КРІЛЬ заявив: “Але впевнений, що ні В.ЛИТВИН, ні Ю.ТИМОШЕНКО, ні (лідер Партії регіонів) Віктор ЯНУКОВИЧ на таке не погодяться, бо у результаті “перезавантаження” не всі з них збережуть хоча б частину свого впливу у владі».